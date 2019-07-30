На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады

СЕГОДНЯ 02:58 2019-07-30T03:21:05+03:00

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На Украине назвали имя наиболее вероятного преемника Андрея Парубия на должности спикера Верховной Рады. По мнению новоизбранного депутата от партии «Слуга народа» Давида Арахамия, новым председателем парламента девятого созыва станет глава этой партии Дмитрий Разумков.

«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат», - заявил Арахамия изданию «Обозреватель».

Он добавил, что за Разумкова готовы проголосовать как минимум 250 депутатов. Вице-спикером же, по данным народного избранника, планируют назначить Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост представителя президента Владимира Зеленского в парламенте. Давида Арахамия отметил, что Стефанчук «близок к законодательной работе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 июля на Украине прошли досрочные парламентские выборы. Подавляющее большинство мест в Верховной раде набрала партия «Слуга народа».

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ИСТОЧНИК KP.RU