2019-07-30T03:51:22+03:00
В мире

Очередная стрельба в США: убиты пять человек, двое ранены

Трагедия произошла в штате Висконсин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США пять человек погибли в результате стрельбыВ США пять человек погибли в результате стрельбыФото: REUTERS
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Жертвами стрельбы в двух соседних городах в американском штате Висконсин стали пять человек, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – члены одной семьи, передает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

В воскресенье вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из домов города Лейк Холли. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили в доме тела мужчины и женщины, а также двух человек с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницу.

Позже сотрудники полиции отправились в соседний город Лафайетт, чтобы сообщить родственникам одного из убитых о смерти члена их семьи, однако на звонок в дверь никто не ответил, и заподозрившие неладное правоохранители взломали замок. Войдя в дом, они нашли там тела еще троих человек – мужчины, женщины и ребенка.

По версии следствия, в обоих случаях стрелял один и тот же человек, а после расправы он покончил с собой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье 19-летний юноша открыл огонь по людям на кулинарном фестивале Girloy Garlic в американском городе Гилрой (штат Калифорния). В результате погибли три человека, 12 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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