Жертвами стрелка в Калифорнии стали двое детей и молодой человек

СЕГОДНЯ 23:24 2019-07-29T23:24:34+03:00

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«Стрелок», который открыл огонь по людям на кулинарном фестивале Girloy Garlic в американском городе Гилрой (штат Калифорния), был вооружен

был вооружен автоматом типа АК-47, который он легально приобрел перед атакой в штате Невада.

Об этом на специальной пресс-конференции в понедельник, 29 июля, рассказал начальник городской полиции Скотт Смити. Он также сообщил, что жертвами убийцы стали три человека: шестилетний мальчик, 13-летняя девочка и молодой человек чуть старше двадцати лет. Самому же нападавшему было 19, его звали Сантино Уильям Леган.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, был ли у него сообщник. Мотив преступления пока не установлен.

«Мы пока не можем подтвердить, что сообщник подозреваемого, если таковой был, также открывал огонь», - приводит слова шефа городской полиции ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, стрельба на фестивале Girloy Garlic произошла в воскресенье, 28 июля. В результате были убиты три человека, еще 12 получили ранения. Нападавшего ликвидировали стражи порядка.

Стрельба на Gilroy Garlic Festival 28 июля .Несколько человек получили ранения

ИСТОЧНИК KP.RU