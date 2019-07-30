В Японии из-за жары за неделю скончались 11 человек

СЕГОДНЯ 05:34 2019-07-30T05:44:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего за неделю – с 22 по 28 июля– в Японии из-за жары умерли одиннадцать человек, в больницы с диагнозом «тепловой удар» попали 5 664 японца, что в три раза меньше, чем на предыдущей неделе, сообщает управление пожарной охраны, которое в стране Восходящего Солнца выполняет функции МЧС.

Отмечается, что первая половина лета в этом году выдалась гораздо прохладнее, чем в прошлом и позапрошлом, однако с середины июля столбики термометров почти на всей территории Японии поднялись выше отметки +32°C.

Медики и метеорологи советуют людям по возможности держаться в тени, как можно меньше находиться на солнце и носить головные уборы, пользоваться кондиционерами и побольше пить.

К слову, как писал сайт kp.ru, уже более 10 лет с 1 июня до конца сентября всем японским чиновникам, даже министрам, разрешается ходить на работу в цветных рубашках, сандалиях на босу ногу, шортах и без галстуков.

ИСТОЧНИК KP.RU