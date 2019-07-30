Кабмин утвердил сокращенный список потенциально опасных пород собак
Правительство утвердило сокращенный ранее список потенциально опасных пород собак. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В перечень вошли 12 пород и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы. Речь идет об "аборигенных" собаках и тех, которых используют для травли. Особенности поведения большинства пород из списка еще не до конца изучены, также в них не велась селекция на лояльность к человеку.
Выгуливать таких питомцев на улице можно исключительно на строгом поводке и в наморднике. Если же собака находится на частной территории, то об этом должна уведомлять специальная табличка, уточняется на сайте кабмина.
Сайт kp.ru писал, что изначально в перечне числилась 71 опасная порода, однако министерство внутренних дел России провело серьезное сокращение. Обновленный список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, "Союза кинологических организаций России" и опыта других стран.
Список потенциально опасных пород собак:
1. Акбаш.
2. Американский бандог.
3. Амбульдог.
4. Бразильский бульдог.
5. Булли Кутта.
6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).
7. Бэндог.
8. Волко-собачьи гибриды.
9. Волкособ, гибрид волка.
10. Гуль дог.
11. Питбульмастиф.
12. Северокавказская собака.
13. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 12.
ИСТОЧНИК KP.RU