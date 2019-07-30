Кабмин утвердил сокращенный список потенциально опасных пород собак

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-30T08:36:51+03:00

Таких питомцев можно выгуливать исключительно на строгом поводке и в наморднике

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Правительство утвердило сокращенный ранее список потенциально опасных пород собак. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В перечень вошли 12 пород и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы. Речь идет об "аборигенных" собаках и тех, которых используют для травли. Особенности поведения большинства пород из списка еще не до конца изучены, также в них не велась селекция на лояльность к человеку.

Выгуливать таких питомцев на улице можно исключительно на строгом поводке и в наморднике. Если же собака находится на частной территории, то об этом должна уведомлять специальная табличка, уточняется на сайте кабмина.

Сайт kp.ru писал, что изначально в перечне числилась 71 опасная порода, однако министерство внутренних дел России провело серьезное сокращение. Обновленный список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, "Союза кинологических организаций России" и опыта других стран.

Список потенциально опасных пород собак:

1. Акбаш.

2. Американский бандог.

3. Амбульдог.

4. Бразильский бульдог.

5. Булли Кутта.

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

7. Бэндог.

8. Волко-собачьи гибриды.

9. Волкособ, гибрид волка.

10. Гуль дог.

11. Питбульмастиф.

12. Северокавказская собака.

13. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 12.

ИСТОЧНИК KP.RU