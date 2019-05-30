2019-05-30T02:05:16+03:00
Общество

В России сократили список потенциально опасных пород собак

МВД включило в перечень породы акбаш, американский бандог, бразильский бульдог и волко-собачьи гибриды
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак до 13 пунктовМВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак до 13 пунктовФото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство внутренних дел России пересмотрело перечень потенциально опасных пород собак и решило его серьезно сократить: с 71 пункта до 13. Как рассказала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк, перечень был доработан на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

«С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных пород собак сокращен до 13 позиций», - сообщила она.

Обновленный список размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Четвероногие друзья человека указанных в нем пород должны выгуливаться хозяевами только на строгом поводке и в наморднике. Без намордника потенциально опасные собаки, как ранее писал сайт kp.ru, могут находиться лишь на огороженной территории, которая принадлежит их владельцу. Причем о том, что за забором находится опасная собака, должна предупреждать специальная табличка.

ПЕРЕЧЕНЬ

потенциально опасных собак

1. Акбаш.

2. Американский бандог.

3. Амбульдог.

4. Бразильский бульдог.

5. Булли Кутта.

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

7. Бэндог.

8. Волко-собачьи гибриды.

9. Волкособ, гибрид волка.

10. Гуль дог.

11. Питбульмастиф.

12. Северокавказская собака.

13. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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