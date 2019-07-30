2019-07-30T11:04:44+03:00
Происшествия

Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию, в которую вбили гвозди

Человек был убит минимум десять лет назад, полиция предполагает ритуальное убийство
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Церковь Смоленской иконы Божией Матери в 2008 году.Церковь Смоленской иконы Божией Матери в 2008 году.Фото: Википедия
Изменить размер текста:

В деревне Гремячки Нижегородской области во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери обнаружили мумию. Тело было замуровано в стену старой церковной лавки.

Со стройки вывозили грузовик с битым кирпичом, оставшимся после сноса, когда заметили останки завернутые в истлевшую ткань, замотанную скотчем.На место немедленно вызвали полицию, которая доставила тело в морг. Врачи выдали мрачное заключение: череп человека был поврежден, а на теле присутствовали многочисленные следы от вбитых гвоздей. Убит человек был минимум десять лет назад, после чего заложен кирпичом. Из-за герметичности стены убитый замумифицировался в ней, вместо того чтобы истлеть.

Полиция проводит проверку по страшной находке. По одной из версий это было ритуальное убийство, так как иного объяснения гвоздям в теле пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году на каждого россиянина будет приходиться по 27,6 кв. метров жилья
Инна Чурикова остается в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии
Генконсул РФ: жалоб россиян на сервис в отелях Анталии стало больше
Ничего нового: эксперт оценил идею США о расширении санкций против РФ
Задержание танкера Neyma назвали провокацией против Зеленского
Засыпал деньгами и хотел поцеловать: Ковалева сняли с рейса за домогательства
Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
В Подмосковье мать оставила малыша в камере хранения магазина
Захарова назвала безумием планы Киева создать «всемирный русскоязычный канал»
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск
Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля
Президент Украины уволил Короля Артура
Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин
В России упростили порядок заключения сделок с недвижимостью
Эксперт объяснил почему в Минобороны решили возрождать расформированные подразделения