Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию, в которую вбили гвозди

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-30T11:04:44+03:00

Человек был убит минимум десять лет назад, полиция предполагает ритуальное убийство

Изменить размер текста: A A

В деревне Гремячки Нижегородской области во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери обнаружили мумию. Тело было замуровано в стену старой церковной лавки.

Со стройки вывозили грузовик с битым кирпичом, оставшимся после сноса, когда заметили останки завернутые в истлевшую ткань, замотанную скотчем.На место немедленно вызвали полицию, которая доставила тело в морг. Врачи выдали мрачное заключение: череп человека был поврежден, а на теле присутствовали многочисленные следы от вбитых гвоздей. Убит человек был минимум десять лет назад, после чего заложен кирпичом. Из-за герметичности стены убитый замумифицировался в ней, вместо того чтобы истлеть.

Полиция проводит проверку по страшной находке. По одной из версий это было ритуальное убийство, так как иного объяснения гвоздям в теле пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU