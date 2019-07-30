2019-07-30T11:49:19+03:00
Общество

Инна Чурикова остается в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии

Травмированная на сцене актриса провела в больнице уже 12 дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Инна ЧуриковаАктриса Инна ЧуриковаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова по-прежнему остается в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом сообщили в справочной службе больницы.

Напомним, что 75-летняя Инна Михайловна получила травму во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня" в Москве 18 июля. Она оступилась на сцене, упала и была госпитализирована. Сначала актрису доставили в реанимацию, а уже на следующий день перевели в обычную палату.

"Пока не выписана, находится в отделении острых эндотоксикозов", - цитирует ТАСС сотрудника справочной службы.

Сама Чурикова в разговоре с "Комсомолкой" призналась, что упала на сцене из-за проблем со зрением. Велика вероятность того, что народная артистка в скором времени решится на операцию на глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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