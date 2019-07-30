Спецслужбы России предотвратили 17 терактов с начала года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-30T12:21:26+03:00

В России с начала года предотвратили 17 терактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российские силовики с начала 2019 года предотвратили 17 терактов, которые планировалось устроить на территории страны. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому - не снижающееся количество предотвращенных террористических актов", - цитирует его РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что только в прошлом году российские спецслужбы обезвредили порядка 70 террористических ячеек в различных регионах страны. В 2019-м подобные операции активно продолжаются.

Так, например, в апреле силовики ликвидировали боевиков в Тюмени - экстремисты планировали устроить теракты в местах массового скопления людей в городе. А в конце июня был нейтрализован сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ, открывший лабораторию по производству взрывчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU