Японским ученым разрешили скрестить человека и мышь

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-30T13:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии одобрило заявку ученых из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами.

В Японии до 1 марта 2019 года действовал запрет на использование эмбрионов, которые содержат клетки человека, и на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Весной вышло постановление, которое изменило эти правила. Теперь подобные эмбрионы не обязательно уничтожать спустя две недели после создания и можно имплантировать их суррогатным матерям-животным. Этим воспользовался биолог Хиромицу Накаучи.

Он планирует начать с выращивания частиц человеческих органов у подопытных мышей, а позже перейти на более крупных животных, например свиней и обезьян. Своей начальной задачей он ставит искусственное создание поджелудочной железы.

Созданные в результате органы ничем не будут отличаться от естественных и смогут использоваться в трансплантации наравне с обычными. Как пишет журнал Nature, подобные исследования позволят решить многолетнюю проблему дефицита донорских органов.

ИСТОЧНИК KP.RU