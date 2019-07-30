2019-07-30T14:31:14+03:00
Политика

Индия закупит тысячу российских ракет «воздух-воздух»

Сумма контракта составила более 200 миллионов долларов
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Ракеты предназначаются для Су-30МКИ, проданных Индии ранее.Ракеты предназначаются для Су-30МКИ, проданных Индии ранее.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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Индия подписала контракт на покупку тысячи ракет Р-27 класса «воздух-воздух». Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Российские ракеты необходимы для вооружения истребителей Су-30МКИ, стоящих на вооружении ВВС Индии в количестве порядка 250 штук, сообщает ФАН.

Р-27 - российские авиационные ракеты средней дальности, предназначенные для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Современные варианты обеспечивают поражение цели на дистанции до 110 километров. В разных комплектациях Р-27 оснащается радиолокационной или тепловой системой наведения. Есть вариант ракеты с пассивной системой самонаведения, способной работать даже в условиях мощных помех.

Характеристики позволяют ракете перехватывать цели, летящие со скоростью до 3500 километров в час на высоте от 20 метров до 25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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