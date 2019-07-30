Климкин рассказал о пристрастии Бориса Джонсона к котлетам по-киевски
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон буквально влюбился в котлеты по-киевски во время своего последнего визита на Украину. Об этом рассказал его коллега, глава МИД незалежной Павел Климкин.
Дипломат заявил, что каждого своего гостя старается познакомить с национальной кухней Украины или ее достопримечательностями. По его словам, это позволяет оставить хорошее впечатление о стране.
"Я всегда пытался убедить послов реально жить Украиной, чтобы это было им интересно, чтобы у них была какая-то эмоция. Поэтому мы пытались совместно с друзьями показать им наши традиции, кухню", - сказал Климкин.
Каждый раз это были разные блюда, например, вареники или котлеты по-киевски, как в случае с Борисом Джонсоном.
"Он до сих пор рассказывает, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает никакого сравнения с тем, что он пробовал в Киеве", - цитирует "Укринформ" министра.
Стоит отметить, что британский министр пробовал не только блюда национальных кухонь разных стран, но и даже наркотики. Сайт kp.ru писал, что ранее дипломат признался в употреблении кокаина в возрасте 19 лет.
Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»