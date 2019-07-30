Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-30T16:01:58+03:00

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Борьба с природными пожарами является компетенцией региональных властей, которые должны взять ситуацию со стихией под личный усиленный контроль. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, на которое были приглашены министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и глава МЧС Евгений Зиничев.

«Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», - подчеркнул глава кабмина.

Медведев обратился к министрам с просьбой дать поручение главам регионов взять ситуацию с природной стихией под личный контроль и «отвечать персонально за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, из-за природных пожаров режим чрезвычайной ситуации введён в пяти регионах России. За сутки пожары распространили почти на 40 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU