Володин рассказал о предрешенности судьбы Порошенко

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-30T16:44:06+03:00

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29 июля бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну, уехав вместе с семьей в турецкий Стамбул. Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в его отъезде знак предрешенности судьбы бывшего лидера Незалежной.

- Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена, - приводит его слова ФАН.

Володин сравнил Порошенко с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По его словам, они оба пришли к власти «при внешней поддержке». А их правление нанесло странам огромный ущерб: Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина утратила суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты.

Схожесть Порошенко и Саакашвили указывает и на схожесть их судеб.

- Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину, - заключил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU