Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены
В супермаркет на улице Гудман-роуд в Саутхейвене в США пришел мужчина и открыл огонь по сотрудникам. В результате его действий были убиты два человека. Он сам и прибывший на место полицейский оказались ранены.
Известно, что накануне злоумышленник был уволен из магазина Walmart. Того самого, где произошла стрельба. Руководство приняло такое решение после того как он приставил нож к горлу клиента. Что стало причиной такого поведения пока не известно. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что стрельба была актом мести.
Телеканал WREG сообщает, что в момент нападения перепуганные люди разбегались от стрелка. Часть из них укрылась на соседней парковке. Уже после обезвреживания пострадавшего они собрались в круг и молились за жизни раненых.
Сайт kp.ru писал о ЧП в штате Висконсин. Там жертвами злоумышленника стали пять человек, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – члены одной семьи.
Два человека погибли из-за перестрелки в американском супермаркете.
ИСТОЧНИК KP.RU