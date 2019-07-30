Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-30T17:53:42+03:00

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В супермаркет на улице Гудман-роуд в Саутхейвене в США пришел мужчина и открыл огонь по сотрудникам. В результате его действий были убиты два человека. Он сам и прибывший на место полицейский оказались ранены.

Известно, что накануне злоумышленник был уволен из магазина Walmart. Того самого, где произошла стрельба. Руководство приняло такое решение после того как он приставил нож к горлу клиента. Что стало причиной такого поведения пока не известно. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что стрельба была актом мести.

Телеканал WREG сообщает, что в момент нападения перепуганные люди разбегались от стрелка. Часть из них укрылась на соседней парковке. Уже после обезвреживания пострадавшего они собрались в круг и молились за жизни раненых.

Сайт kp.ru писал о ЧП в штате Висконсин. Там жертвами злоумышленника стали пять человек, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – члены одной семьи.

Два человека погибли из-за перестрелки в американском супермаркете.

ИСТОЧНИК KP.RU