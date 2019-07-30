2019-07-30T19:50:30+03:00
Общество

Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих

Глава Минтранса усомнился в том, надо ли их делать платными
Григорий ЛЕОРДА
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Курилки исчезли из российских аэропортов еще шесть лет назад/Курилки исчезли из российских аэропортов еще шесть лет назад/Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что возвращение курилок в аэропорты сбережет здоровье некурящих.

"Могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места [для курения] нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю", - сказал Дитрих. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы хотят вернуть курилки в аэропорты. При этом вход туда намереваются сделать платным. Цена вопроса, как заявляют авторы идеи, не должна превышать 100 рублей. Законопроект должен установить нормы для этих помещений. Стены непрозрачные, вентиляция мощная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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