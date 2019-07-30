2019-07-30T16:52:03+03:00
Общество

Несогласованная акция в Москве: СК возбудил дело о массовых беспорядках

Также ведомство рассмотрит три уголовных дела о применении насилия к представителям власти
Григорий ЛЕОРДА
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Силовики намерены наказать тех, кто организовал акцию.Силовики намерены наказать тех, кто организовал акцию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Речь идет о событиях, которые произошли в минувшую субботу, 27 июля. Тогда на улицы города вышли москвичи и, по утверждению силовиков, про меньшей мере 600 гостей столицы. Они стали участниками несанкционированной акции.

"На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры, 30.07.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Кроме того, ведомство рассмотрит три уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти. Сайт kp.ru писал о том, что два росгвардейца получили ожог глаз на несанкционированной акции в Москве. Причина травм: распыление неизвестным перцового газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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