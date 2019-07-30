В «Шереметьево» из-за анонимного сообщения о бомбе задержан рейс в Хабаровск

30 Июль 23:22 2019-07-30T23:34:54+03:00

В аэропорт для осмотра самолета вызвали кинологов с собаками

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Вечером во вторник, 30 июля, в аэропорту «Шереметьево» из-за анонимного сообщения том, что на борту может быть бомба, задержали рейс «Москва – Хабаровск». Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в воздушной гавани.

Он добавил, что в аэропорт для досмотра самолета и багажа пассажиров вызвали специалистов и кинологов со специально обученными собаками.

Судя по онлайн-табло «Шереметьево», лайнер должен был вылететь в 21:05 по московскому времени, посадка пассажиров закончена. На официальном сайте аэропорта сообщается, что рейс SU 6297 «Москва — Хабаровск» задержан до 01:20 (мск). Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели в московских аэропортах задержали или отменили десятки рейсов. В частности, к утру субботы, 27 июля, были отменены тринадцать, задержаны более 40 авиарейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU