2019-07-27T11:55:34+03:00
Общество

Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Такая информация следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание"
Марина ВЕНЦОВА
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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсовВ московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсовФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание" по состоянию на утро субботы, 27 июля, в московских аэропортах отменены тринадцать рейсов и 41 задержан. В частности,

- во Внуково - шесть рейсов задержано;

- в Домодедово - 22 рейса задержано и 13 отменено;

- в Шереметьево - 13 рейсов задержано.

Кстати, ранее первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов сообщил, как писал сайт kp.ru, что депутаты ко второму чтению намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. Он считает, что цена должна составлять 50-100 рублей.

Напомним, 16 июля законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел первое чтение в Государственной Думе. Согласно законопроекту, курительные комнаты, как и раньше, будут располагаться в «стерильной» зоне авиагаваней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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