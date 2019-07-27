Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание" по состоянию на утро субботы, 27 июля, в московских аэропортах отменены тринадцать рейсов и 41 задержан. В частности,
- во Внуково - шесть рейсов задержано;
- в Домодедово - 22 рейса задержано и 13 отменено;
- в Шереметьево - 13 рейсов задержано.
Кстати, ранее первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов сообщил, как писал сайт kp.ru, что депутаты ко второму чтению намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты. Он считает, что цена должна составлять 50-100 рублей.
Напомним, 16 июля законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел первое чтение в Государственной Думе. Согласно законопроекту, курительные комнаты, как и раньше, будут располагаться в «стерильной» зоне авиагаваней.
ИСТОЧНИК KP.RU