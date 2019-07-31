2019-07-31T04:22:38+03:00
В мире

Запущенные КНДР ракеты пролетели 250 км

Об этом сообщили в Минобороны Южной Кореи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Запущенные Пхеньяном снаряды отличались от ракет, испытание которых проводились ранееЗапущенные Пхеньяном снаряды отличались от ракет, испытание которых проводились ранееФото: REUTERS
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К этому часу в Сеуле определились с количеством и классом запущенных Пхеньяном снарядов. По данным Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, 31 июля КНДР запустила две баллистические ракеты, которые пролетели всего 250 километров и упали в Японское море, сообщает агентство Kyodo.

При этом южнокорейские военные отмечают, что нынешние ракеты отличались от тех, которые северные соседи испытали пять дней назад.

Запуск, осуществленный в этот раз с полуострова Ходо в восточной северокорейской провинции Хамгён-Намдо, зафиксировали и в Соединенных Штатах. Американские специалисты считают, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности, передает телеканал АВС со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в среду КНДР запустила в сторону Японского моря несколько «неопознанных снарядов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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