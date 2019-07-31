2019-07-31T07:03:14+03:00
Общество

31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Он позволит получить отсрочку по платежам на срок до полугода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»В России 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»Фото: Олег УКЛАДОВ
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С сегодняшнего дня, 31 июля, в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», который был принят для поддержки людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию – например, в случае потери работы или серьёзной болезни.

Новый закон позволит получить отсрочку по платежам на срок до полугода (шесть месяцев) или временно уменьшить сумму ежемесячных выплат без штрафных санкций со стороны банка.

Правда, правом на такую «передышку» заемщик может воспользоваться только один раз и лишь на жилищные кредиты, которые были выданы на сумму не более 15 миллионов рублей.

Ранее директор Дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов в интервью «Комсомольской правде» подробно рассказал, кто и при каких обстоятельствах имеет право на «ипотечные каникулы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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