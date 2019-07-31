Украинский экс-депутат раскрыл масштабы бегства военнослужащих из ВСУ

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-31T07:32:40+03:00

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Военнослужащие массово бегут из Вооруженных сил Украины, и даже повышение денежного довольствия не останавливает их отток из армии. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, опубликовавший письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.

Согласно данным на 6 мая, с начала 2019 года в увольнение ушли 9386 солдат по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. Причем 81% из них не пожелали заключать новый договор, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Да и бегут чаще всего из боевых частей, воюющих против Донбасса

"У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на "корпусе" тонущего корабля "Украина" не подлежат ремонту", - написал Журавко у себя в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что, тем временем, в Киеве уже придумали, как пополнить численность украинской армии. Депутаты Рады предложили ввести понятие "особый период", в рамках которого можно будет призывать резервистов, не объявляя мобилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU