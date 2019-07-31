2019-07-31T07:32:40+03:00
Политика

Украинский экс-депутат раскрыл масштабы бегства военнослужащих из ВСУ

Контрактники продолжают массово уходить со службы, даже несмотря на повышение денежного довольствия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
С начала 2019 года в Вооруженных Силах Украины уволено 9386 военнослужащихС начала 2019 года в Вооруженных Силах Украины уволено 9386 военнослужащихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Военнослужащие массово бегут из Вооруженных сил Украины, и даже повышение денежного довольствия не останавливает их отток из армии. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, опубликовавший письмо заместителя начальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.

Согласно данным на 6 мая, с начала 2019 года в увольнение ушли 9386 солдат по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. Причем 81% из них не пожелали заключать новый договор, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Да и бегут чаще всего из боевых частей, воюющих против Донбасса

"У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на "корпусе" тонущего корабля "Украина" не подлежат ремонту", - написал Журавко у себя в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что, тем временем, в Киеве уже придумали, как пополнить численность украинской армии. Депутаты Рады предложили ввести понятие "особый период", в рамках которого можно будет призывать резервистов, не объявляя мобилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп настроен заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Погода в Москве на 31 июля 2019 года: дождь и сильный ветер
31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
Болтон напомнил, что 2 августа США выйдут из ДРСМД
Абэ: Япония обсуждает с США новые ракетные испытания КНДР
В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в протестующих, пострадали шесть человек
Замглавы офиса Зеленского рассказал о планах реформ на Украине
Во Франции тушат крупный пожар
Запущенные КНДР ракеты пролетели 250 км
Министр по Brexit: Британия выйдет из ЕС в срок
Кличко назвал команду Зеленского «лживыми непрофессионалами»
В данных об одном из «китайских лагерей для уйгуров» найдены нестыковки
Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Yonhap: КНДР запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря
В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине российским танкером
Названо число людей в «лагерях для уйгуров» в Китае
Взрыв в Пакистане: пять человек погибли, 34 пострадали
Экипаж дрейфующей в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь
Терпящую бедствие в Белом море яхту «Крейсер» сопровождает «Академик Николай Страхов»
Трамп «с нетерпением ждет» визита в Польшу
В «Шереметьево» из-за анонимного сообщения о бомбе задержан рейс в Хабаровск