Главный онколог Минздрава РФ поддерживает идею премировать за выявление рака на медосмотре

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-31T08:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддержал идею премировать медиков, которые во время проведения медосмотра выявляют онкологические заболевания. Эта мера станет мотивацией для качественной работы врачей. В целом повысится эффективность ранней диагностики и, как следствие, у пациента будет больше шансов на спасение. Об этом, 31 июля, сообщает ТАСС.

- Если к борьбе с раком появится возможность подключить врачей общей практики, тех специалистов, которые встречают людей в поликлинике: хирурги, отоларингологи, дерматологи, стоматологи, гинекологи, урологи, и проявляют онконастороженность, шансов найти и обезвредить эту болезнь становится еще больше, - высказал свою точку зрения Каприн.

Изначально инициатива принадлежала Минздраву РФ. В ведомстве выступили с подобным предложением 29 июля 2019 года. В проекте указано, что врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинские работники, которые назначили диагностические исследования, в случае выявления онкозаболеваний будут получать выплаты в размере 500 рублей.

Ожидается, что данная норма начнет действовать с 1 января 2020 ода, пишет газета «Известия».

Ранее главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск рака. «КП» выяснила, в чем себя нужно ограничивать, и на что, наоборот, налегать, чтобы снизить угрозу онкоболезней.

ИСТОЧНИК KP.RU