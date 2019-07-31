Главный онколог Минздрава РФ поддерживает идею премировать за выявление рака на медосмотре
Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддержал идею премировать медиков, которые во время проведения медосмотра выявляют онкологические заболевания. Эта мера станет мотивацией для качественной работы врачей. В целом повысится эффективность ранней диагностики и, как следствие, у пациента будет больше шансов на спасение. Об этом, 31 июля, сообщает ТАСС.
- Если к борьбе с раком появится возможность подключить врачей общей практики, тех специалистов, которые встречают людей в поликлинике: хирурги, отоларингологи, дерматологи, стоматологи, гинекологи, урологи, и проявляют онконастороженность, шансов найти и обезвредить эту болезнь становится еще больше, - высказал свою точку зрения Каприн.
Изначально инициатива принадлежала Минздраву РФ. В ведомстве выступили с подобным предложением 29 июля 2019 года. В проекте указано, что врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинские работники, которые назначили диагностические исследования, в случае выявления онкозаболеваний будут получать выплаты в размере 500 рублей.
Ожидается, что данная норма начнет действовать с 1 января 2020 ода, пишет газета «Известия».
Ранее главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск рака. «КП» выяснила, в чем себя нужно ограничивать, и на что, наоборот, налегать, чтобы снизить угрозу онкоболезней.
ИСТОЧНИК KP.RU