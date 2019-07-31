В Минсельхозе прогнозируют низкие цены на овощи всю осень

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-31T08:34:27+03:00

Сезон низких цен на овощи в этом году продлится до конца осени. ФОТО: timacad.ru

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Сезон низких цен на овощи в этом году будет дольше чем обычно. В Минсельхозе планируют, что всю осень помидоры, огурцы, морковь и другая продукция будет по доступным ценам. Этому поспособствует рекордный урожай в российских теплицах.

В 2019 году урожай овощей достигнет 1,4 млн тонн. Этот показатель на 38,5% выше, чем годом ранее (1 млн.тонн).

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах в 2019-м составит максимум 5,1 млн т. Он практически не изменится по сравнению с 2018-м.

— Новые теплицы существенно превосходят в объемах те, что были построены ранее. Пик строительства пришелся на 2017-2019 годы, - комментируют «Известиям» в пресс-службе министерства

В ассоциации «Теплицы России» составили свой прогноз относительно количества овощей, но он получился менее оптимистичным - до 1,2 млн т.

Несмотря на увеличенные объемы, пока России не удается обойтись без иностранных овощей.

Ранее сообщалось, что в потребительскую корзину хотят добавить больше здоровых продуктов. Минздрав рекомендует съедать в год 140 кг овощей (сейчас в корзине 114 кг), а также 100 кг фруктов (сейчас 60 кг). Планируется, что обновление списка произойдет в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU