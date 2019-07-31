Лавров встретился с главой МИД Вьетнама

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-31T08:35:36+03:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем. Переговоры начались утром в среду, 31 июля, в тайском Бангкоке. Обмен мнениями проходит в закрытом режиме.

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства находится в Таиланде с двухдневным визитом. В рамках своей поездки министр уже успел провести переговоры с главой МИД королевства Доном Праматвинаем и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Также позже в среду Лавров примет участие в министерском совещании Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на полях данного заседания может состояться встреча главы МИД РФ и государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео. Об этом ранее сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

ИСТОЧНИК KP.RU