В МИД РФ не исключают проведение встречи Лаврова и Помпео на АСЕАН
На полях заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Таиланде 30-31 июля может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча возможна, и обсуждаются варианты по графикам", - заявил дипломат.
Он рассказал, что графики пребывания глав внешнеполитических ведомств в Бангкоке не совсем совпадают, но стороны прорабатывают данный вопрос.
"Мы смотрим, что можно сделать в этой связи", - цитирует ТАСС Рябкова.
Сайт kp.ru писал, что в мае Лаврову и Помпео удалось провести сразу несколько встреч. Первые переговоры проходили на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии и длились около часа. Вторые прошли уже в Сочи. Обсуждение продолжалось более трех часов.
ИСТОЧНИК KP.RU