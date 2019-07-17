В МИД РФ не исключают проведение встречи Лаврова и Помпео на АСЕАН

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-17T19:06:34+03:00

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На полях заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Таиланде 30-31 июля может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча возможна, и обсуждаются варианты по графикам", - заявил дипломат.

Он рассказал, что графики пребывания глав внешнеполитических ведомств в Бангкоке не совсем совпадают, но стороны прорабатывают данный вопрос.

"Мы смотрим, что можно сделать в этой связи", - цитирует ТАСС Рябкова.

Сайт kp.ru писал, что в мае Лаврову и Помпео удалось провести сразу несколько встреч. Первые переговоры проходили на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии и длились около часа. Вторые прошли уже в Сочи. Обсуждение продолжалось более трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU