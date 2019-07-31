ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-31T11:08:14+03:00

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Госавтоинспекция России разработала и разместила в свободном доступе карту, на которой указаны все камеры фиксации нарушений на дорогах. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Новый интерактивный раздел появился на сайте ГИБДД. Здесь собрана вся информация об автоматических средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД и местах их размещения.

Карту разработали специалисты подведомственного подразделения по итогам состоявшего в конце июня заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности. Сайт kp.ru писал, что вице-премьер РФ Максим Акимов тогда поручил создать систему, позволяющую всем гражданам получат доступ к данным о дорожных камерах.

Сейчас раздел работает в тестовом режиме и будет регулярно наполняться актуальной информацией. Целью его функционирования является более широкое информирование участников движения, в том числе с помощью навигационных приложений, сообщается на сайте ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU