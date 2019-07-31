2019-07-31T11:08:14+03:00
Авто

ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

В интерактивном разделе собрана информация о средствах автоматической фотовидеофиксации нарушений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Раздел создан для информирования участников дорожного движенияРаздел создан для информирования участников дорожного движенияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция России разработала и разместила в свободном доступе карту, на которой указаны все камеры фиксации нарушений на дорогах. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Новый интерактивный раздел появился на сайте ГИБДД. Здесь собрана вся информация об автоматических средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД и местах их размещения.

Карту разработали специалисты подведомственного подразделения по итогам состоявшего в конце июня заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности. Сайт kp.ru писал, что вице-премьер РФ Максим Акимов тогда поручил создать систему, позволяющую всем гражданам получат доступ к данным о дорожных камерах.

Сейчас раздел работает в тестовом режиме и будет регулярно наполняться актуальной информацией. Целью его функционирования является более широкое информирование участников движения, в том числе с помощью навигационных приложений, сообщается на сайте ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали, что чаще всего крадут из магазинов
Потребительскую корзину хотят разделить на мужскую, женскую и детскую
Не менее 34 человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане
Искусственная волна в аквапарке Китая травмировала не менее 44 человек
Вокруг Белого дома появится четырехметровая ограда
Число мигрантов у границы Мексики и США сократилось на 40%
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить в октябре
Из дома пенсионерки в Подмосковье вынесли 20 шуб на 3 млн рублей
Замгенпрокурора Украины призвал убивать всех воевавших в Донбассе
"Профессор Молчанов" взял на буксир терпящую бедствие яхту в Белом море
Лавров встретился с главой МИД Вьетнама
В Минсельхозе прогнозируют низкие цены на овощи всю осень
Sony может поднять цены на PlayStation
Главный онколог Минздрава РФ поддерживает идею премировать за выявление рака на медосмотре
Суд Манхэттена отклонил иск демократов о "сговоре" Трампа с Россией
Трамп настроен заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Украинский экс-депутат раскрыл масштабы бегства военнослужащих из ВСУ