У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-31T12:00:16+03:00

Информация о пострадавших пока не поступала

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Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Афинский Геодинамический институт сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,2.

Подземные толчки были зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-востоку от города Ираклиона.

По данным EMSC очаг залегал на глубине 80 километров, афинский Геодинамический институт сообщает о глубине около 66 километров.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, накануне, в пятницу, 19 июля, в Греции в районе Афин произошло землетрясение с магнитудой 5,3. В результате жертв и разрушений выявлено не было, но в регионе наблюдались перебои с мобильной связью и электроснабжением.

ИСТОЧНИК KP.RU