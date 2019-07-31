У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Афинский Геодинамический институт сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,2.
Подземные толчки были зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-востоку от города Ираклиона.
По данным EMSC очаг залегал на глубине 80 километров, афинский Геодинамический институт сообщает о глубине около 66 километров.
На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Напомним, накануне, в пятницу, 19 июля, в Греции в районе Афин произошло землетрясение с магнитудой 5,3. В результате жертв и разрушений выявлено не было, но в регионе наблюдались перебои с мобильной связью и электроснабжением.
ИСТОЧНИК KP.RU