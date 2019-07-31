2019-07-31T13:35:16+03:00
Экономика

Правительство приняло закон о ломбардах и кооперативах

Теперь дятельность некредитных финансовых организаций будет подчинена регламенту
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Законопроект поможет снизить финансовые риски для населенияЗаконопроект поможет снизить финансовые риски для населенияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Правительство РФ по итогам заседания 31 июля утвердило законопроект, регламентирующий создание и работу некредитных финансовых организаций, и ряд других документов. "Все законопроекты повестки дня приняты", - сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроект, регламентирующий работу НФО, поможет снизить финансовые риски для населения. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на заседании.

«Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды. Были и другие факты злоупотребления доверием людей - деньги собирались, компании банкротились, и пайщики оставались ни с чем. Теперь к некредитным финансовым организациям будут установлены дополнительные требования, которые должны минимизировать такие риски», - сказал Медведев.

Законопроект касается микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Теперь им будет необходимо записываться в соответствующий госреестр, выплачивая 1,5 тысячи рублей в качестве госпошлины. Кредитные потребительские кооперативы будут обязаны раскрывать больше информации о территориальном, профессиональном и социальном принципе объединения пайщиков, а если количество участников кооператива превышает 3 тысяч человек — размещать всю эту информацию в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии
Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»
Вторая часть поставок C-400 в Турцию начнется в 2020 году
"Северный поток-2" начнет поставлять газ к концу года
Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето
Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа