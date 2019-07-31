Правительство приняло закон о ломбардах и кооперативах

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-31T13:35:16+03:00

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Правительство РФ по итогам заседания 31 июля утвердило законопроект, регламентирующий создание и работу некредитных финансовых организаций, и ряд других документов. "Все законопроекты повестки дня приняты", - сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроект, регламентирующий работу НФО, поможет снизить финансовые риски для населения. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на заседании.

«Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды. Были и другие факты злоупотребления доверием людей - деньги собирались, компании банкротились, и пайщики оставались ни с чем. Теперь к некредитным финансовым организациям будут установлены дополнительные требования, которые должны минимизировать такие риски», - сказал Медведев.

Законопроект касается микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Теперь им будет необходимо записываться в соответствующий госреестр, выплачивая 1,5 тысячи рублей в качестве госпошлины. Кредитные потребительские кооперативы будут обязаны раскрывать больше информации о территориальном, профессиональном и социальном принципе объединения пайщиков, а если количество участников кооператива превышает 3 тысяч человек — размещать всю эту информацию в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU