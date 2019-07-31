Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-31T13:35:47+03:00

16 сентября 2019 года исполнится 80 лет со дня победы союзных войск над японскими агрессорами

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Президент России Владимир Путин может посетить торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе, которые пройдут в Монголии этой осенью. Кремль прорабатывает возможности организации такого визита. Об этом сообщили в пресс-службе российского главы.

"Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно", - передает ТАСС со ссылкой на представителя.

Сайт kp.ru писал, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил Владимира Путина на празднование 80-летия совместной победы еще в мае.

Речь идет о битве, состоявшейся в далеком 1939 году. Тогда советско-монгольские войска сошлись с японцами и вместе отстояли суверенитет республики. Сражение длилось несколько месяцев - с мая по сентябрь, по его итогам было заключено соглашение о прекращении военных действий.

Празднования победы состоится 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU