Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии
Президент России Владимир Путин может посетить торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе, которые пройдут в Монголии этой осенью. Кремль прорабатывает возможности организации такого визита. Об этом сообщили в пресс-службе российского главы.
"Такой визит находится в проработке, детали будут сообщены дополнительно", - передает ТАСС со ссылкой на представителя.
Сайт kp.ru писал, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил Владимира Путина на празднование 80-летия совместной победы еще в мае.
Речь идет о битве, состоявшейся в далеком 1939 году. Тогда советско-монгольские войска сошлись с японцами и вместе отстояли суверенитет республики. Сражение длилось несколько месяцев - с мая по сентябрь, по его итогам было заключено соглашение о прекращении военных действий.
Празднования победы состоится 16 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU