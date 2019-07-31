Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-31T13:50:15+03:00

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Бурятские шаманы подключатся к тушению пожаров в Сибири. Они проведут мощный обряд, который позволит вызвать дождь над горящими участками.

Уже 4 августа не менее 40 шаманов соберутся на острове Ольхон, где свершится таинство.

- Участие в обряде дарует благополучие, счастье и силу. В наше не простое время, мы находимся на грани экологической катастрофы. Приглашаем помолиться за гармонию мира, восстановление сил и здоровья, здравого отношения ко всему живому», — указано в сообщении пресс-службы «Тэнгэри» — религиозной организации шаманов.

Помимо шаманов ситуацией в тайге обеспокоены буддийские священнослужители-ламы. Они тоже готовы участвовать в спасении лесов, но для старта молитв им нужны точные координаты, чтобы направить усилия в проблемное место.

В «Тэнгэри» отметили, что во время камлания будут соблюдены все древнейшие традиции бурято-монгольского шаманизма. Руководить процессом будет лично Верховный шаман Заарина-боо Цырендоржиева Баира Жамбаловича, сообщает телеканал "360".

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bastaakanoggano В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь

ИСТОЧНИК KP.RU