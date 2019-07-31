Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Бурятские шаманы подключатся к тушению пожаров в Сибири. Они проведут мощный обряд, который позволит вызвать дождь над горящими участками.
Уже 4 августа не менее 40 шаманов соберутся на острове Ольхон, где свершится таинство.
- Участие в обряде дарует благополучие, счастье и силу. В наше не простое время, мы находимся на грани экологической катастрофы. Приглашаем помолиться за гармонию мира, восстановление сил и здоровья, здравого отношения ко всему живому», — указано в сообщении пресс-службы «Тэнгэри» — религиозной организации шаманов.
Помимо шаманов ситуацией в тайге обеспокоены буддийские священнослужители-ламы. Они тоже готовы участвовать в спасении лесов, но для старта молитв им нужны точные координаты, чтобы направить усилия в проблемное место.
В «Тэнгэри» отметили, что во время камлания будут соблюдены все древнейшие традиции бурято-монгольского шаманизма. Руководить процессом будет лично Верховный шаман Заарина-боо Цырендоржиева Баира Жамбаловича, сообщает телеканал "360".
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ИСТОЧНИК KP.RU