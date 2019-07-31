Южная Корея призвала возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-31T14:35:49+03:00

Сеул обеспокоен уже вторым за последнюю неделю ракетным испытанием Пхеньяна Фото: REUTERS

Сеул обеспокоен уже вторым за последнюю неделю ракетным испытанием Пхеньяна

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Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея обеспокоен испытаниями ракет, которые проводит КНДР и выступает за возобновление дипломатических переговоров по вопросу денуклеаризации северокорейского полуострова. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента по итогам экстренного заседания СНБ.

«СНБ выражает обеспокоенность произведенными КНДР пусками баллистических ракет, поскольку они могут отрицательно повлиять на усилия по установлению мира на Корейском полуострове», - цитирует агентство Yonhap сообщение администрации.

Напомним, утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, на данный момент эта информация проверяется разведслужбами Республики Корея и США».

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о готовности возобновить двусторонние переговоры с Пхеньяном, но глава Белого дома заявил, что решение остается за властями КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU