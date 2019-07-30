Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-30T18:16:23+03:00

Тем не менее глава Белого дома отметил, что пока перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова неясны

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему нравится председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и его чувства взаимны, однако перспективы урегулирования ядерной проблемы пока непонятны.

«Мои отношения с Ким Чен Ыном очень хорошие. Уверен, вы это видели. Посмотрим, что произойдет. Не могу сказать, что случится (…) Мне он нравится, я ему нравлюсь. Поглядим, что произойдет», - сказал американский лидер

Трамп особенно подчеркнул, что «сейчас была бы большая война» США с КНДР если бы на президентских выборах 2016 года победила его оппонент представитель демократической партии Хиллари Клинтон.

Накануне, 22 июля, глава Белого дома сообщил о готовности Вашингтона возобновить двусторонние переговоры с Пхеньяном. Американский президент отметил, что решение остается за властями Северной Кореи.

Напомним, последняя встреча американского президента и председателя КНДР состоялась в конце июня на границе двух Корей. В тот день Трамп стал первым американским лидером, которому удалось ступить на территорию северокорейского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU