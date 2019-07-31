Yonhap: КНДР запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря

СЕГОДНЯ 02:01 2019-07-31T02:19:20+03:00

В Японии уже сообщили, что северокорейские ракеты не достигли ее территориальных вод

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В ночь на среду, 31 июля, Северная Корея снова запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря. Об этом, как обычно, первым сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По данным военных Сеула, запуск был произведен из провинции Хамген-Намдо на востоке КНДР. Отмечается, что КНШ внимательно следит за обстановкой на случай новых запусков и сохраняет боевую готовность.

Со своей стороны, японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в министерстве обороны страны Восходящего Солнца уведомило сограждан, что северокорейские «неопознанные снаряды» упали в море, не достигнув исключительной экономической зоны и территориальных вод Японии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 июля южнокорейские военные сообщили, что северные соседи запустили две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Позже лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что испытания новых «управляемых тактических ракет» были предупреждением «милитаристам в Южной Корее».

ИСТОЧНИК KP.RU