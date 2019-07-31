2019-07-31T17:30:25+03:00
В мире

Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД

По словам Генсека альянса, в новых условиях потребуется ядерное сдерживание России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Йенс СтолтенбергЙенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Североатлантический альянс готов к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, придется использовать разного рода ответы российской стороне в сфере обычных вооружений, систем противоракетной обороны, усиления разведки и расширения учений.

«Мы готовы к миру без ДРСМД, мира в котором будет больше русских ракет», - сказал он, еще раз подчеркнув, что якобы Россия нарушала договор, который «был краеугольным камнем европейской безопасности».

Столтенберг также сообщил, что НАТО не планирует разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе, но «после смерти ДРСМД» альянс должен «сохранить достойные возможности ядерного сдерживания», для чего, по его словам, необходимо наращивать ядерные ударные средства морского и воздушного базирования у границ России.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что, в случае размещения Вашингтоном в Европе запрещенных ДРСМД ракет, Москва не исключает симметричного ответа с размещением аналогичного оружия поближе к Соединённым Штатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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