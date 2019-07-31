2019-07-31T17:33:50+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями

Также предлагается улучшить зарплаты лесников и возродить Минлесхоз
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Функционирование защиты лесов чиновник оценивает как неудовлетворительноеФункционирование защиты лесов чиновник оценивает как неудовлетворительноеФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Госдуме предложили запретить передачу лесных участков в аренду иностранным организациям. Автор этого проекта отметил, что долгосрочная аренда лесов иностранцами в Сибири приводит к их опустошению.

«Есть поселок в Сибири, где за девять лет все вырубили. Китайцы приехали с обещаниями привести инвестиции и построить предприятие по глубокой переработке древесины. Кроме ржавых лесопилок, там ничего не было, потом они организовали банкротство. Леса нет, предприятия нет, и китайцев там уже тоже нет», - рассказал член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

За отечественными арендаторами парламентарий также предложил ужесточить контроль, улучшить институт лесничества, возродить министерство лесного хозяйства, сообщает ФАН.

«Надо, чтобы хозяин в лесу был не арендатор, а лесник. Чтобы лесник приходил и смотрел за всем — правильно ли ведется рубка, в тех ли местах, в тех ли объемах, есть ли там санитарные рубки, уход, не губятся ли барсучьи норы, не гибнут ли животные и растения», - описал он свое видение улучшенной ситуации.

По словам Грешневикова, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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