2019-07-31T16:00:38+03:00
Происшествия

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров

Президент России также распорядился для борьбы с пожарами до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны РФ в Иркутской области [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Кремля. Такое решение было принято по итогам заслушивания доклада Министерства чрезвычайных ситуаций о ситуации в регионе.

Кроме того, глава государства распорядился для борьбы с пожарами до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны РФ в Иркутской области, передает ТАСС информацию пресс-службы Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной объявления ЧС стали лесные пожары, площадь которых за сутки выросла почти до 40 тысяч гектаров. Как сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Александр Чуприян, что сибирские лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам.

Смог от лесных пожаров накрыл территорию Сибири Дальнего Востока, Урал. Как пишет местная пресса, в настоящее время запах гари ощущается уже за Уралом - в Татарстане. Красноярский край, Новосибирская, Омская, Томская, Челябинская области.

Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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