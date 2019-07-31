Президент подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-31T18:13:08+03:00

К тушению пожаров в Красноярском крае уже приступили самолеты МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такое решение было принято после доклада главы МЧС Евгения Зиничева

Изменить размер текста: A A

Ближе к вечеру в среду, 31 июля, Кремлевская пресс-служба распространила следующую информацию: "Рассмотрев доклад главы МЧС, Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров". Отмечается также, что президент поручил «до особого распоряжения» сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области.

К среде, как сообщили информагентства, лесные пожары в России охватили около трех миллионов гектаров. На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день в оборонном ведомстве отметили, что после поручения главы государства отправят в регионы Сибири 20 воздушных судов: "В ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами". А экипажи уже неоднократно участвовали в тушении природных пожаров, сейчас они проходят инструктаж и завершают предполетную подготовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По пожарам в Сибири и Дальнем Востоке ударит авиация Минобороны

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU