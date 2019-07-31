2019-07-31T18:59:06+03:00
Общество

Последний день июля стал самым холодным за месяц

Антирекорды в столице вполне вероятны
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Жители столицы лета пока не наблюдают.Жители столицы лета пока не наблюдают.
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Последняя среда в июле стала самым холодным в Москве, максимальная температура воздуха составила 14,5 градуса выше ноля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Столбики термометров в Москве в 16.00 показывали 14,5 градуса, сейчас температура уже идет на спад. Можно сказать, что максимальная температура сегодня была зафиксирована в 16.00. Среда стала самым холодным днем июля.По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет", - сообщил Синенков.

Также метеоролог заявил, что «антирекорды в столице вполне вероятны».

Ранее самая холодная ночь июля была зафиксирована во вторник, когда температура составила плюс 9,7 градуса. Температура понизилась до отметки плюс 8,9 градуса, а уже в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса.

Несмотря на многочисленные сообщения о дождях и холоде, синоптики уверены, что россиянам еще выпадет шанс насладиться летним теплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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