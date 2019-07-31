Минприроды РФ предлагает выделить из резервного фонда правительства до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-31T19:24:48+03:00

Лесные пожары в России охватили около трех миллионов гектаров. Фото: скрин с видео

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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из резервного фонда правительства страны от 2,5 до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири. Об этом он заявил в среду в ходе совещания о ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе, которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, министр предложил усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МЧС России в регионе.

Со своей стороны, Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной и неблагоприятной. Глава правительства подчеркнул, что тушить лесные пожары нужно на месте, а не из окон министерств. Кроме того, он пообещал, поручить выделение средств для тушения лесных пожаров в российских регионах.

Сайт kp.ru писал, что к тушению пожаров в Сибири президент России Владимир Путин подключил Минобороны. Также отмечалось, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.

Напомним, лесные пожары в России охватили около трех миллионов гектаров. На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU