Совбез ООН проведет 1 августа экстренную встречу по ракетным испытаниям КНДР

СЕГОДНЯ 21:02 2019-07-31T21:02:04+03:00

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Совет Безопасности (СБ) ООН соберется в четверг, 1 августа, на закрытые консультации по ракетным пускам КНДР. С запросом данной встречи обратились Великобритания, Франция и Германия.

«Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17:00 мск)», - передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на четверг, 25 июля, КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря. По данным военных Южной Кореи, «запуск двух неустановленных снарядов» был произведен из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР.

Как отметили в Комитете начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея, в Сеуле «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность.

Американцы тоже заметили запуски с территории КНДР. Отмечалось, что речь идет о запуске как минимум одной ракеты малой дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU