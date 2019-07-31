Михаил Ефремов прокомментировал арест коллеги за ролик с пьяным гаишником

СЕГОДНЯ 21:58 2019-07-31T22:00:30+03:00

Актер Михаил Ефремов во время интервью. ФОТО Юрий Дудь/Youtube

Актер заявил, что полицию остается воспитывать только анекдотами

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Российский актер Михаил Ефремов прокомментировал арест своего коллеги из театра «Современник» 37-летнего актера Дмитрия Смолева за видеоролик, где тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

«У наших правоохранительных органов совершенно отсутствует чувство юмора, - приводит его слова MK.RU - Как с этим бороться, не знаю. Будем воспитывать анекдотами».

Отмечается, что Ефремов сыграл со Смолевым в спектакле «Дюма».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на днях в социальных сетях появился ролик «Пьяный московский гаишник», где мужчина в форме с нашивками «ГИБДД» стоит в центре столицы, пошатываясь, с сигаретой в руках. Данное видео привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские провели проверку и выяснили, что в ролике никакой не полицейский, а просто актер театра «Современник» Дмитрий Смолев. Теперь ближайшие восемь он проведет в изоляторе временного содержания.

Актера театра Современник арестовали на 8 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU