Михаил Ефремов прокомментировал арест коллеги за ролик с пьяным гаишником
Российский актер Михаил Ефремов прокомментировал арест своего коллеги из театра «Современник» 37-летнего актера Дмитрия Смолева за видеоролик, где тот изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
«У наших правоохранительных органов совершенно отсутствует чувство юмора, - приводит его слова MK.RU - Как с этим бороться, не знаю. Будем воспитывать анекдотами».
Отмечается, что Ефремов сыграл со Смолевым в спектакле «Дюма».
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на днях в социальных сетях появился ролик «Пьяный московский гаишник», где мужчина в форме с нашивками «ГИБДД» стоит в центре столицы, пошатываясь, с сигаретой в руках. Данное видео привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские провели проверку и выяснили, что в ролике никакой не полицейский, а просто актер театра «Современник» Дмитрий Смолев. Теперь ближайшие восемь он проведет в изоляторе временного содержания.
Актера театра Современник арестовали на 8 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU