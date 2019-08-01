Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным вопросы торговли
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора накануне обсудили вопросы торговли между двумя странами и лесные пожары Сибири, проинформировала мировую общественность пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что американский лидер в беседе с российским коллегой выразил свою «обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров, причиняющих страдание Сибири», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером в среду, 31 июля, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил помощь нашей стране в борьбе с лесными пожарами.
Президент России искренне поблагодарил американского коллегу за такое внимательное отношение, поддержку и предложение содействия, пообещав непременно им воспользоваться при необходимости. Владимир Путин оценил такой шаг со стороны Дональда Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном удастся восстановить полноформатные отношения.
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ИСТОЧНИК KP.RU