2019-08-01T00:27:58+03:00
Политика

Трамп позвонил Путину предложить помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент России поблагодарил американского коллегу за предложение и пообещал им воспользоваться при необходимости
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в ГамбургеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в ГамбургеФото: REUTERS
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Вечером в среду, 31 июля, президент США Дональд Трамп позвонил главе российского государства Владимиру Путину и предложил нашей стране помощь в борьбе с лесными пожарами. Президент России искренне поблагодарил американского коллегу за такое внимательное отношение, поддержку и предложение содействия, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин добавил, что при необходимости непременно им воспользуется. Он рассказал американскому коллеге, что для борьбы с лесными пожарами в Сибири создана мощная авиагруппировка, сейчас решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов.

В пресс-релизе отмечается, что Владимир Путин оценил такой шаг со стороны Дональда Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном удастся восстановить полноформатные отношения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за лесных пожаров в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации, в общей сложности огнем охвачена площадь в 2,7 миллиона гектаров, это на 12% больше, чем в прошлом году. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Александр Чуприян сообщил, что сибирские пожары угрозы населенным пунктам и экономическим объектам не представляют.

31 июля президент России, заслушав доклад МЧС, дал указание Министерству обороны РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать оперативный штаб для координации действий в Красноярском крае. На место ЧП вылетела оперативная группа ведомства под руководством генерала армии Дмитрия Булгакова.

Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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