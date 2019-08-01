Погода в Москве на 1 августа 2019 года: дождь и до 17 градусов тепла
Погода в Москве на 1 августа 2019 года будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов, ночью температура опустится до 9 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.
Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что последняя среда в июле стала самым холодным в Москве, максимальная температура воздуха составила 14,5 градуса выше ноля. Такой низкой температуры в столице в этот день не было 70 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU