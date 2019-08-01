Погода в Москве на 1 августа 2019 года: дождь и до 17 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-01T07:33:54+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 1 августа 2019 года

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Погода в Москве на 1 августа 2019 года будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов, ночью температура опустится до 9 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что последняя среда в июле стала самым холодным в Москве, максимальная температура воздуха составила 14,5 градуса выше ноля. Такой низкой температуры в столице в этот день не было 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU