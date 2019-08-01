Российского хакера Евгения Никулина в США могут лишить частных адвокатов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-01T10:22:27+03:00

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Российского хакера Евгения Никулина, обвиняемого в США в атаках на крупные компании, могут лишить частного адвоката и в принудительном порядке назначить государственного защитника.

Пока он находится в штате Калифорния, но учреждение для отбывания наказания изменилось, его перевели в тюрьму Maguire Correctional Facility.

Российские адвокаты говорят, это сделано специально, чтобы ускорить вынесение вердикта.

- Государственный адвокат является частью системы, которая хочет одного - быстрее посадить Никулина, - прокомментировал «Известиям» адвокат россиянина Аркадий Бух.

Он уверен, что его подзащитный в таком психологическом состоянии просто не способен отстаивать свои интересы. Психиатр нашел у него массу проблем. Но американский суд опирается на то, что психолог признал Никулина вменяемым.

Стоит напомнить, что когда российского хакера по запросу американских спецслужб задержали в 2016 году в Праге, его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику «Богнице», где применялись сильные препараты.

В 2018 году Никулина экстрадировали в Штаты, где его обвиняют в краже личных данных с серверов LinkedIn. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU