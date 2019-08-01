2019-08-01T12:26:04+03:00
Происшествия

В зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов

В целом очаги возгорания распространились на площади более 3 миллионов гектаров
Марина ВЕНЦОВА
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В зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов. Фото: скрин с видеоВ зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов. Фото: скрин с видео
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Более 800 населенных пунктов в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области оказались в зоне задымления от лесных пожаров. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что в настоящее время группировка сил в зоне тушения пожаров и задымления на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов усилена. Всего к работе привлечены более 2 тыс. 800 человек и 390 единиц техники.

Кроме того, к тушению привлечены два самолета Бе-200 и вертолета Ми-8, пишет Интерфакс.

Со своей стороны, в "Авиалесоохране" уточнили, что количество очагов лесных пожаров за сутки увеличилось, несмотря на экстренные противопожарные меры. В целом природные пожары распространились на площади более 3 миллионов гектаров.

Ранее сайт kp.ru писал, что следователи центрального аппарата Следственного комитета направлены в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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