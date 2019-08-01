В зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов
Более 800 населенных пунктов в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области оказались в зоне задымления от лесных пожаров. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве добавили, что в настоящее время группировка сил в зоне тушения пожаров и задымления на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов усилена. Всего к работе привлечены более 2 тыс. 800 человек и 390 единиц техники.
Кроме того, к тушению привлечены два самолета Бе-200 и вертолета Ми-8, пишет Интерфакс.
Со своей стороны, в "Авиалесоохране" уточнили, что количество очагов лесных пожаров за сутки увеличилось, несмотря на экстренные противопожарные меры. В целом природные пожары распространились на площади более 3 миллионов гектаров.
Ранее сайт kp.ru писал, что следователи центрального аппарата Следственного комитета направлены в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU