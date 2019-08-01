МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-01T12:41:39+03:00

Лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии. Фото: Лесопожарный центр

В ведомстве также добавили, что природные пожары на большой территории начинают сами себя поддерживать

Изменить размер текста: A A

Главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Ирэк Хасанов рассказал, что лесные пожары, которые в настоящее время бушуют на территории Сибири и Дальнего Востока, могут привести к серьезным экологическим и климатическим последствиям.

"Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям", - приводит ТАСС его слова.

Кроме того, по словам эксперта, природные пожары на большой площади начинают сами себя поддерживать. Вокруг них повышается температура, а дым не пускает атмосферные циклоны с осадками, пояснил Хасанов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в зоне задымления от лесных пожаров оказались более 800 населенных пунктов в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Очаги возгорания распространились на площади более 3 миллионов гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU