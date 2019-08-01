СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-01T14:05:22+03:00

Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Правительство Великобритании приняло решение выделить дополнительных £2,1 миллиардов ($2,6 миллиардов) на подготовку страны к выходу из Евросоюза. Об этом говорится в заявлении британского Министерства финансов.

«Эти дополнительные £2,1 млрд обеспечат нашу готовность покинуть [ЕС] 31 октября - со сделкой или без нее", - приводятся в заявлении слова главы ведомства Саджида Джавида.

Отмечается, что £1,1 миллиардов ($1,34 миллиарда) будут направлены сразу на жизненно важные отрасли экономики. Еще £1 миллиард ($1,22 миллиарда) будет выделен властям в регионах. В частности, речь идет о Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Средства будут использованы на поддержку оперативной готовности различных служб к работе в условиях выхода страны из европейского сообщества.

Ранее сайт kp.ru писал, что министр Великобритании по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство выйдет из Европейского союза в срок – 31 октября, даже если Лондону не удастся заключить с Брюсселем устраивающее обе стороны соглашение об условиях сотрудничества после «развода».

ИСТОЧНИК KP.RU