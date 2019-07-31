Министр по Brexit: Британия выйдет из ЕС в срок

СЕГОДНЯ 03:34 2019-07-31T03:56:02+03:00

Стивен Баркли подчеркнул, что «развод» Лондона с Брюсселем состоится не позже 31 октября со сделкой или без нее

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Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза в срок – 31 октября, даже если Лондону не удастся заключить с Брюсселем устраивающее обе стороны соглашение об условиях сотрудничества после «развода».

На своей странице в Twitter он сообщил, что провел разговор с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье и в беседе с ним «четко обозначил» позицию Великобритании.

«Мы хотим заключить сделку, однако покинем Евросоюз 31 октября, с ней или без неё», - подчеркнул министр по Brexit.

Как рассказывал сайт kp.ru, вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения очень велика, и новый британский премьер Борис Джонсон уже заявил о планах максимально подготовить страну к «жесткому» Brexit. По мнению главы правительства, Лондон еще не совсем готов к такому исходу, потому нужно усилить подготовку на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU